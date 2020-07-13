Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев критикует руководство Хабаровского края

В частности, по его словам, в край не идут инвестиции, инвесторы жалуются на чиновников и невыполнение обязательств по контрактам.

Трутнев уверен, что губернатора края Сергея Фургала не стали бы задерживать без веских оснований.

После задержания губернатора в Хабаровске начались митинги в поддержку Фургала.

ЛДПР связывает арест Сергея Фургала с его хорошей работой на губернаторском посту. Владимир Жириновский заявил, что партия поддерживает тех, кто протестует в связи с арестом губернатора, но партия никогда не будет призывать людей выходить на несанкционированные акции.