У СИЗО Лефортово задержана журналистка Софья Русова, которая держала плакат «Свободу Ивану Сафронову», — передает с места событий корреспондент «Эха Москвы».

Сейчас у следственного изолятора находится несколько десятков человек. Они пришли поддержать Сафронова. Журналисты требуют рассекретить его дело и прекратить преследование своих коллег.

Сегодня Сафронову должно быть предъявлено обвинение по делу о государственной измене. Ранее Лефортовский суд арестовал журналиста до 6 сентября. Мосгорсуд проверит законность этого решения в четверг, 16 июля.