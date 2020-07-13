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Эксклюзив Эха 13:31, 13 июля 2020

У СИЗО Лефортово задержана журналистка Софья Русова, которая держала плакат «Свободу Ивану Сафронову»

У СИЗО Лефортово задержана журналистка Софья Русова, которая держала плакат «Свободу Ивану Сафронову», — передает с места событий корреспондент «Эха Москвы».

Сейчас у следственного изолятора находится несколько десятков человек. Они пришли поддержать Сафронова. Журналисты требуют рассекретить его дело и прекратить преследование своих коллег.

Сегодня Сафронову должно быть предъявлено обвинение по делу о государственной измене. Ранее Лефортовский суд арестовал журналиста до 6 сентября. Мосгорсуд проверит законность этого решения в четверг, 16 июля.



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