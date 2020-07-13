Настоятельница Покровского женского монастыря Феофания приобрела Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей

Настоятельница Покровского женского монастыря, руководитель гостиниц РПЦ игуменья Феофания приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей. Как пишут «Открытые медиа», за последние 13 лет настоятельница сменила как минимум четыре автомобиля этой марки.

Феофания (в миру Ольга Мискина) уже 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской, где находятся мощи святой Матроны Московской. Также она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове. Летом 2015 года она стала руководителем пятизвездочной гостиницы «Покровская», построенной по программе гостиниц для паломников, а с 2018 года -еще и четырехзвездочной «Даниловской» рядом с подворьем патриарха. Тогда же Феофания получила из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Открытые Медиа» отмечают, что до приобретения автомобиля Мерседес Бенц S-класса монахиня ездила на сравнительно бюджетных моделях — Мерседесах серий B170 и Е320.

Представитель гостиницы РПЦ переадресовал вопросы об автопарке игуменьи Феофании в Покровский монастырь. Однако там на запрос «Открытых медиа» к моменту публикации не ответили.