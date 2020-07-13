В Амурской области взбунтовались рабочие газоперерабатывающего завода

Для их разгона приехала Росгвардия.

На фоне криков и звуков бьющегося стекла десятки рабочих в оранжевых касках и форме с надписью Rennaisanse громят офис и ломают кондиционеры на улице. Такую картину можно увидеть на нескольких видеороликах, которые сегодня появились в социальных сетях. Интернет-издание «Амурская служба новостей» передаёт, что погром произошел на газоперерабатывающем заводе, который принадлежит «Газпрому».

Также сайт приводит сообщение пресс-службы ГПЗ, где сказано, что инцидент произошел на территории подрядной организации «Реннейсанс Хэви Индастрис» и что зачинщики уже задержаны. Причиной конфликта представители компании назвали финансовые претензии ряда сотрудников к руководству.

В свою очередь телеграмм-канал Baza уточняет, что рабочие взбунтовались, потому что им три месяца не платили зарплату. Также он опубликовал видео, на котором заметно, как к территории завода идут несколько десятков сотрудников ОМОНа с щитами и дубинками.

Официально в правоохранительных органах эту информацию еще не комментировали.