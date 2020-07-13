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Эксклюзив Эха 13:03, 13 июля 2020

Журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет

Судья Елена Булгакова признала его виновным в нарушении правил акции. В конце июля суд по такой же статье должен состояться у другой журналистки радиостанции, Татьяны Фельгенгауэр, — пишет «Медиазона».

Как сообщает сам Плющев, судья отказалась огласить протокол и рапорты задерживавших его полицейских и не удовлетворила ходатайство о привлечении сотрудников МВД с одинаковыми жетонами в качестве свидетелей. Штраф будет обжалован.
Акция, о которой идет речь, прошла в конце мая у здания главного управления МВД по Москве. Журналисты вышли на одиночные пикеты после ареста их коллеги Ильи Азара.



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