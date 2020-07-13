Япония потратит более 3,5 миллиардов долларов на ликвидацию последствий наводнений и оползней

Премьер-министр Синдзо Абэ пообещал, что власти сделают все необходимое для скорейшего восстановления регионов, пострадавших от удара стихии. По последним подсчетам, ертвами ливневых дождей стали более 70-ти человек. еще полтора десятка числятся пропавшими без вести. В зоне стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. Местные метеорологи предупреждают, что дожди не прекратятся по крайней мере до завтрашнего дня.
2020-07-13T12:34:24+03:00
2020-07-13T12:34:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2675617-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 13 июля 2020
Загрузка комментариев...