Азербайджанские военные погибли в ходе столкновений на границе с Арменией

По данным министерства обороны, речь идет о трех солдатах, двое из которых были убиты при отражении атаки противника, а один был ранен и скончался уже в госпитале. О боях на границе ранее сообщали и в Ереване, и в Баку. Обе стороны обвиняют в инциденте друг друга. По версии Азербайджана потери есть и с армянской стороны, однако там это отрицают.

Последнее крупное столкновение в регионе произошло в конце мая на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.