Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет. Правительство и Госсовет на основе указа должны будут скорректировать нацпроекты за три месяца. Об этом президент сказал на заседании совета по стратегическому развитию. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что при этом нужно будет учитывать последствия пандемии. Она, по его словам, с одной стороны, подтолкнула развитие отдельных сегментов рынка, но с другой, создала новые ограничения и замедлила рост.