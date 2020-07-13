Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет. Правительство и Госсовет на основе указа должны будут скорректировать нацпроекты за три месяца. Об этом президент сказал на заседании совета по стратегическому развитию. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что при этом нужно будет учитывать последствия пандемии. Она, по его словам, с одной стороны, подтолкнула развитие отдельных сегментов рынка, но с другой, создала новые ограничения и замедлила рост.
2020-07-13T12:32:27+03:00
2020-07-13T12:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 13 июля 2020
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