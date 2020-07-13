Эксперты-лингвисты считают, что приемная дочь историка Юрия Дмитриева давала показания под давлением

Они легли в основу обвинения, по которому главу карельского «Мемориала» хотят отправить в колонию на 15 лет.

Во время допросов приемной дочери Юрия Дмитриева в большинстве вопросов следователя и психолога уже содержалась информация, необходимая для ответов, такой вывод сделали лингвисты РАН, пишет «Новая газета». Более того, следователь и психолог неоднократно дополняли ответы девочки, привнося в них смысловые компоненты, которых изначально не было и которые имеют «усугубляющий характер». Как отмечают эксперты, «ребенок в диалоге с двумя взрослыми, которые ясно и настойчиво демонстрируют, каких ответов они ожидают, оказывается в ситуации коммуникативного давления. Если ответ не соответствует ожиданиям, следователь задает вопрос снова и снова, в результате девочка выбирает более нейтральный вариант, который не был ее собственным ответом. В другом заключении психолог МГУ пишет, что показания девочки не соответствуют типичным критериям воспоминаний о травмирующем опыте. На этих допросах приемной дочери Дмитриева и строится обвинение – ему вменяется насильственные действия сексуального характера, хранение оружия и две статьи, по которым его уже оправдывали в 2018 году: изготовление порнографии и развратные действия в отношении девочки.

Дмитриев признан «Мемориалом» политзаключенным. Его коллеги связывают дело с его правозащитной деятельностью. Сам историк свою вину не признает и утверждает, что следствие ложно интерпретирует бытовой случай.