Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе прибыл в протестующий Хабаровский край

Это подтвердил помощник вице-премьера Тимур Чернышев, — сообщает агентство РИА Новости. Ранее газета «Коммерсант» писала, что визит Юрия Трутнева был негласным. Источники издания утверждают, что в момент завершения очередной акции он находился в Доме приемов и с протестующими не встречался. Как утверждается, Трутнев провел совещание с силовиками и обвинил в организации митингов должностных лиц краевого правительства.

В минувшие выходные в регионе прошли массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого считают причастным к организации убийств 15 лет назад. Сам представитель ЛДПР обвинения в свой адрес отрицает.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не планирует посещение Хабаровского края в связи с митингами в поддержку губернатора Сергея Фургала из-за опасения роста протестных настроений. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Власти это могут расценить, что я взбунтовал опять весь край. Я буду вынужден там жестко критиковать власть, федеральную и все остальные, силовиков. Это может взорвать снова. Нас могут обвинить, что мы провоцируем все такие недостатки», — сказал он. В.Жириновский подчеркнул, что был в курсе давления на губернатора Сергея Фургала.

«Я ведь информировал самые высокие инстанции, например, ФСБ: край в напряжении, если уберут Фургала. Это было еще месяц назад, задолго, я не знал, что его скрутят, речь шла просто его убрать, поговорить, по доброму желанию, чтобы ушел. Край взорвется Шла обработка его, сдай полномочия. Его с первого дня избрания Трутнев (вице-премьер Юрий Трутнев – Э.М.) требовал, выйди из ЛДПР. Ему же в Кремле говорят, Трутневу, ты чего допускаешь губернаторов от других партий-то, только одна партия у нас. Вот он начал стараться, мардовал всячески», — отметил он.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован на прошлой неделе по обвинению в убийствах и покушении на предпринимателей пятнадцатилетней давности. На прошедших выходных в Хабаровском крае прошли стихийные митинги в поддержку арестованного губернатора. Эти акции называют самыми массовыми в истории региона.