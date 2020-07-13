Жириновский: Бывший партнер дал показания на Фургала в результате давления со стороны следствия

Бывший деловой партнер Николай Мистрюков дал показания на губернатора Хабаровского края Сергей Фургала в результате давления со стороны следствия. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Сейчас, когда его (губернатора Сергея Фургала – Э.М.) будут судить, главным свидетелем обвинения будет Мистрюков. Так его 6 месяцев трамбуют в Лефортово. Шесть месяцев, по словам его жены, силой, насилием, психологическим воздействием, только два часа сна, всячески давили, чтобы он дал показания на Фургала. Он был его компаньон, партнер, и ему сказали, либо ты даешь показания на Фургала, чтобы было обвинительное заключение, либо пойдешь как соучастник», — сказал он.

В.Жириновский подчеркнул, что не собирается складывать полномочия, чтобы иметь возможность в дальнейшем защищать губернатора Хабаровского края.

«Я выступил в парламенте, десять минут, и сказал, что у нас в запасе только парламентские действия, выйти из зала, сложить полномочия, сделать тоже самое в отношении наших других губернаторов и депутатом. Но если мы это сделаем, мы окажемся на улице и мы вообще не сможем никак его защищать», — заключил он.

Бизнесмен Николай Мистрюков, давший показания о причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам и покушениям на предпринимателей пятнадцатилетней давности, взят под государственную защиту. Губернатор арестован на прошлой неделе, своей вины Сергей Фургал не признает.

На прошедших выходных в Хабаровском крае прошли стихийные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Эти акции называют самыми массовыми в истории региона.