Внук Элвиса Пресли покончил с собой в возрасте 27-ми лет

Американский сайт TMZ сообщает, что Бенджамин Кио был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. Менеджер Лизы-Мари Пресли, матери Кио, сказал, что она «полностью разбита горем, безутешна и опустошена». Внук знаменитого певца также занимался музыкой, однако не вел публичного образа жизни.