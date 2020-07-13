Внук Элвиса Пресли покончил с собой в возрасте 27-ми лет

Американский сайт TMZ сообщает, что Бенджамин Кио был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. Менеджер Лизы-Мари Пресли, матери Кио, сказал, что она «полностью разбита горем, безутешна и опустошена». Внук знаменитого певца также занимался музыкой, однако не вел публичного образа жизни.
2020-07-13T11:40:44+03:00
2020-07-13T11:40:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:40, 13 июля 2020
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