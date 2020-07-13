Салоны красоты сегодня возобновят работу в Петербурге

В город сняли очередные ограничения связанные с пандемией.

Бани, парикмахерские и Салоны красоты с сегодняшнего дня снова открыты. Впрочем попасть туда модно только по предварительной записи. Губернатор петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Кроме того в нормальном режиме возобновляете работу метрополитен. Все последние месяцы он закрывался в 10 вечера, теперь подземка вернётся к старому расписанию, воспользоваться метро можно будет до полуночи. При том губернатор все равно призывает соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки. В последние недели в Петербурге выросло количество заболевающих, ежедневный прирост составляют порядка трёхсот человек.

В Петербурге остаются закрытыми торговые центры и рестораны, которые не имеют уличных Веранд.