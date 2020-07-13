Приемная дочь историка Дмитриева могла дать показания против бывшего опекуна под давлением следователя и психолога

Приемная дочь историка Юрия Дмитриева могла дать показания против бывшего опекуна под давлением следователя и психолога. К такому выводу пришли лингвисты Института русского языка РАН и доктор психологических наук МГУ, — пишет «Новая газета». Эксперты считают, что ребенок во время опроса находился под коммуникативным давлением, а в большинстве вопросов уже находились данные для ответа.
2020-07-13T11:31:34+03:00
2020-07-13T11:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 13 июля 2020
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