Приемная дочь историка Дмитриева могла дать показания против бывшего опекуна под давлением следователя и психолога

Приемная дочь историка Юрия Дмитриева могла дать показания против бывшего опекуна под давлением следователя и психолога. К такому выводу пришли лингвисты Института русского языка РАН и доктор психологических наук МГУ, — пишет «Новая газета». Эксперты считают, что ребенок во время опроса находился под коммуникативным давлением, а в большинстве вопросов уже находились данные для ответа.