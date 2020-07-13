Жириновский: Арест губернатора Хабаровского края Фургала связан с опасениями властей его высокого рейтинга

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала связан с опасениями властей из-за его высокого рейтинга в регионе. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Почему убрали-то – до сих пор правду не говорят – слишком хорошо пошел в гору. По закрытым опросам он входит в пятерку самых популярных губернаторов страны. Грудинин от ЛДПР. Грудинина, как только занял второе место, смяли, затравили и уничтожат, чтобы он, не дай Бог, не пошел в 2024 году. Фургал – тоже самое. Если он разовьется так еще три года, а там еще 2024 год, он пойдет на второй срок, победит, а потом там будет 30-й год и попрет на президенты. Попробуй его потом остановить. Заранее на корню», — сказал он.

На прошедших выходных в Хабаровском крае прошли стихийные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Эти акции называют самыми массовыми в истории региона.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован на прошлой недели по обвинению в убийствах и покушении на предпринимателей пятнадцатилетней давности. Своей вины губернатор не признает.