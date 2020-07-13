Разбившийся в Нижегородской области самолет Ан-2 мог задеть линии электропередач

Это одна из версий, которую рассматривает следствие, — сообщает агентство ТАСС. Среди других причин – техническое состояние самолета или ошибка пилота. На борту Ан-2 находились два человека, один из них погиб, другой пострадал. При падении воздушное судно практически полностью сгорело. Региональное МЧС опубликовало фотографии обгоревшего остова самолета, залитые пожарной пеной.
2020-07-13T11:05:40+03:00
2020-07-13T11:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:05, 13 июля 2020
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