Американские пожарные продолжают бороться с огнем на борту десантного корабля на военно-морской базе Сан-Диего

В результате пожара госпитализировано более 20-ти человек.

Пожар начался вечером в воскресенье по московскому времени. Пламя подняло огромный столб темного дыма, который был виден вокруг Сан-Диего. 17 моряков и четверо гражданских лиц были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

По словам представителя ВМС США Майка Рейни, боеприпасы, находившиеся на борту судна, были выгружены еще до того, как корабль зашел в порт для технического обслуживания. Однако в цистернах корабля находится около 4 тыс тонн топлива и пожарные команды пытаются не допустить его возгорания. Военный чиновник также отметил, что два других пришвартованных рядом корабля были перемещены на причалы подальше от огня. И добавил, что причины возгорания еще предстоит установить.

По данным Тихоокеанского флота США, тушение пожара на корабле может занять несколько дней.