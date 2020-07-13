Обострилась ситуация на границе Армении и Азербайджана

Стороны обвиняют друг друга в провокации и сообщают о потерях.

Пограничные бои завязались в минувшие выходные. В Баку утверждают, что армянские военные пытались атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе с использованием артиллерии. Три бойца вооруженных сил Азербайджана погибли. Несколько человек пострадали. Противник, по данным Баку, также понес потери.



В Ереване заявляют о провокации со стороны соседа. Азербайджанские военные якобы пытались на машине пересечь границу, а позже напали на опорный пункт в Тавушской области Армении. Премьер Никол Пашинян обвинили в дестабилизации политическое руководство Азербайджана. По его словам, сегодня утром боевые действия возобновились.

Секретарь Организации договора о коллективной безопасности уже в курсе сложившейся ситуации. ОДКБ намерено провести экстренное заседание по обстановке на границе.

МИД Турции поддержал позицию Азербайджана и призвал международное сообщество отреагировать на действия Армении.