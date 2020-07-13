ЛДПР выступает за организацию санкционированного митинга в поддержку губернатора Фургала в Хабаровском крае. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы за то чтобы участвовать в разрешенных митингах, пусть обратятся за разрешением на митинг, выходят в любом количестве и наши местные депутаты выйдут, и наши активисты. Субботний митинг был стихийный, видимо, через социальные сети, люди были возмущены, это их взорвало, и они все просто вышли, шли спокойно по улицам Хабаровска. Мы говорим лишь об одном: мы не организовывали это. Если надо, давайте на местах получим разрешения и на любой день, когда будет дано разрешение, обязательно пусть проводят митинг», — сказал он.

В.Жириновский подчеркнул, что несанкционированные митинги приводят к задержаниям участников.

«Мы всегда за любые формы протеста кроме неразрешенных, потому что нельзя людей подставлять, их будут хватать, дубинки, в СИЗО – это же все отрицательно скажется. Получайте разрешение», — заявил политик.

На прошедших выходных в Хабаровском крае прошли стихийные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Эти акции называют самыми массовыми в истории региона.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован на прошлой недели по обвинению в убийствах и покушении на предпринимателей пятнадцатилетней давности. Своей вины губернатор не признает.