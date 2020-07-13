За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

Слаженные действия всей системы здравоохранения в России в период эпидемии коронавируса смогли предотвратить взрывной рост числа зараженных и добиться низких показателей летальности. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин.

Он добавил, что именно позитивная динамика позволяет регионам отменять ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронгавируса.