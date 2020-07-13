Голливудская актриса Келли Престон умерла в возрасте 57-ми лет

Два года назад у супруги Джона Траволты был диагностирован рак груди. О ее смерти в Инстаграме написал сам актер, поблагодаривший врачей и друзей, которые поддерживали его жену. У пары, поженившейся в 1991-м году, двое детей

Престон известна своими ролями в фильмах «Близнецы», «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Кодекс Готти» и других.