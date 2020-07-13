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10:05, 13 июля 2020

В Российской футбольной Премьер Лиге Краснодар одержал долгожданную победу

А его главные конкуренты в борьбе за второе место – столичные Локомотив и ЦСКА – очков не досчитались.

Все претенденты на Лигу Чемпионов играли дома и считались фаворитами. Однако действительность оказалась суровее. Локомотив принимал Уфу и к концу первого тайма вынужден был отыгрываться. Выручил Джеферсон Фарфан. Перуанец, который не играл больше года из-за тяжелой травмы, сравнял счет за 10 минут до конца встречи.

Судьбоносной оказалась концовка и в матче ЦСКА с Рубином. Казанцы отыгрались на 88-й минуте. Здесь также ничья 1-1.
А вот Краснодар, неудачно выступающий после коронавирусной паузы, наконец то добился победы, уверенно переиграв Урал 3-0.
За 2 тура до финиша у Локо 51 очко, у Краснодара 48 и игра в запасе. 47 баллов у ЦСКА. И уже в следующем туре армейцы сыграют как раз с Локомотивом.

Матчи предпоследнего, 29-го тура Чемпионата России пройдут в среду и четверг.



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