Германия предложила ЕС ввести новые санции против России

Это связано с кибератакой на немецкое правительство.

Берлин считает, что страны-члены Евросоюза могли бы совместно ввести новые санкции в отношении Москвы. Как сообщает немецкая теле-радио компания «Дойче велле», это было бы первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки. В любом случае решения по этой инициативе еще не принято и сейчас она находится на стадии обсуждения.

Речь идёт о кибератаках на компьютерные сети Бундестага весной 2015-ого года. Тогда депутаты одновременно получили электронные письма с вредоносными материалами. В итоге были похищены не менее шестнадцати гигабайт данных, среди которых были и документы немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Немецкие чиновники утверждают, что за этой атакой стояли хакеры ГРУ и что у ФРГ есть доказательства этой версии, полученные как из общедоступных источников, так и от разведслужб.

Еще в мае генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина. В ведомстве объявили, что он причастен к хакерской группировке, которая совершила кибератаку.