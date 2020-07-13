Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Вопреки своей прежней позиции ведомство не нашло в действиях девушек признаков самообороны.

Резонансное дело о гибели Михаила Хачатуряна, систематически издевавшегося над дочерями, попало к прокурорам повторно. В декабре замглавы ведомства Виктор Гринь вернул материалы следователям с требованием переквалифицировать действия на статью о самообороне. СК спустя полгода вернул дело в прежнем виде, и оно у генерала Гриня уже не вызвало нареканий. Сестер будут судить за убийство группой лиц по предварительному сговору, сообщил ТАСС адвокат Алексей Липцер.

Дела двух старших сестер рассмотрит Мосгорсуд. Защита попросит о рассмотрении с участием присяжных. Делом младшей из Хачатурян займется Бутырский районный суд. Как показала ранее экспертиза, обвиняемая в момент совершения преступления была невменяема. Прокуратура попросит отправить ее на принудительное лечение. Дело о физическом и сексуальном насилии со стороны покойного Хачатуряна возбуждать не стали в связи с его смертью.

Оба процесса над фигурантками, вероятнее всего, пройдут в закрытом режиме из-за сведений о нарушении половой неприкосновенности.