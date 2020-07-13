Центробанк предупредил о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Злоумышленники стали рассылают сообщения, адресованные широкой аудитории и не содержащие конкретных сведений о виде заработка или инвестиций. Об этом сообщает агентство РИА Новости. В ЦБ говорят, что мошенники используют желание разбогатеть, а как именно – оставляют за кадром. Во время пандемии они сделали ставку на то, что доля сотрудников, работающих через интернет, резко увеличилась, и сеть стала ключевым каналом получения информации для людей.