Венгрия стала страной в ЕС, разрешившей россиянам въезд

С 15-го июля туристы смогут попасть на территорию государства, однако для этого им нужно будет доказать отсутствие коронавируса. Как говорится в сообщении венгерского посольства в Фейсбуке, те, у кого не будет симптомов, должны будут пройти двухнедельный карантин. Беспрепятственный въезд разрешен только людям, имеющим при себе результаты двух отрицательных тестов на наличие инфекции, сделанные за последние 5 дней.

Уже на этой неделе российские власти намерены начать переговоры о возобновлении полетов за рубеж.