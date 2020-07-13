Отставка губернатора Хабаровского края может состояться уже на следующей неделе

Источники газеты «КоммерсантЪ» считают, что Кремль не будет затягивать с кадровыми перестановками в регионе, однако процесс может замедлиться из-за проблем с поиском временно исполняющего обязанности. На эту должность, по словам собеседников издания, рассматриваются не менее пяти кандидатур. От нового главы края ждут, что он сможет погасить протестные настроения.

В минувшие выходные в регионе прошли массовые акции в поддержку Сергея Фургала, которого считают причастным к организации убийств 15 лет назад. Сам представитель ЛДПР обвинения в свой адрес отрицает.