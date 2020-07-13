Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области и загорелся

Один человек погиб, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Нижегородской области самолет Ан-2 выполнял полевые работы, столкнулся с линией электропередач, после чего рухнул на землю и загорелся, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. Разбившийся самолет, по предварительным данным, принадлежал частной компании и использовался для обработки сельхозугодий.

В результате ЧП пострадали два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в больницу. Пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что на место выехали следователи и сотрудники МЧС России по Нижегородской области. Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Накануне в Тверской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Тогда обошлось без жертв.