Разлившееся на Таймыре авиационное топливо попало в озеро

Местные власти ввели режим ЧС, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу районной администрации. Разлив горючего локализован. Распространения нет. ЧП произошло накануне во время перекачки керосина с грузового судна на берег. Почти 50 тонн авиационного топлива разлилось из-за разгерметизации трубопровода, принадлежащего дочерней компании «Норникеля». Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

За последние полтора месяца это уже третья экологическая авария под Норильском, о которой стало известно прессе.