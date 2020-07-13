Полпред Юрий Трутнев приехал в Хабаровск на переговоры с силовиками

Как пишет газета «КоммерсантЪ», визит представителя президента был негласным. Издание утверждает, что арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут лишить должности в ближайшие дни.

Отставка главы Хабаровского края может произойти на этой неделе. В Кремле будут готовы принять соответствующее решение уже до четверга — сообщает газета «Коммерсант». Источники издания предположили, что скорее всего отстранение Сергея Фургала от должности объяснят «утратой доверия». В качестве возможных кандидатов на замену губернатору названы пять человек, это заместитель арестованного Юрий Золочевский, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв, бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк и другие. Собеседники газеты отметили, что ситуацию усложняют прошедшие на этих выходных протестные акции, и власти сейчас пытаются найти того человека, который погасил эти настроения.

Также «Коммерсант» пишет, что полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приехал с негласным визитом в Хабаровск. Там он провёл закрытые совещания с представителями правительства и силовых структур.

Губернатора Сергея Фургала арестовали в минувшую пятницу. Следствие считает его причастным к организации убийств 15 лет назад. Сам глава региона вину не признаёт. На выходных в крупных городах Хабаровского края прошли митинги и шествия в его поддержку.