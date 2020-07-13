Клубы Национальной Хоккейной Лиги открывают с сегодняшнего дня тренировочные лагеря

Лига наконец то определилась с датами и форматом завершения сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Уже сегодня клубы начнут тренировочные лагеря, 26 июля переедут в города, где пройдут матчи плей-аут (скорее всего, это Торонто и Эдмонтон). А уже с 1 августа начнутся игры за Кубок Стэнли. По традиционной, годами отработанной схеме.

Кроме того, с сегодняшнего дня клубы смогут подписывать новые контракты со своими игроками, чьи действующие соглашения рассчитаны до окончания следующего сезона.

Такой возможностью сможет воспользоваться, например, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – один из самых высокооплачиваемых игроков Лиги.

В Лиге надеются, что сезон-2020/21 стартует уже 1 декабря.