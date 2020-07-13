Каждый четвертый россиянин находится в группе риска при хищениях с банковских карт

В исследовании аналитического центра НАФИ говорится, что именно столько клиентов банков готовы сообщить мошенникам персональные данные карт, такие как срок действия и трехзначный CVV-код. Об этом пишет газета РБК. Как уточняется, с попытками кражи данных в том или ином виде столкнулись чуть менее трети владельцев банковских карт. Чаще других атакам подвергались жители Москвы и Санкт-Петербурга.
2020-07-13T08:33:39+03:00
2020-07-13T08:33:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 13 июля 2020
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