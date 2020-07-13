Власти Хабаровского края обратились к жителям в связи с протестами

В сообщении пресс-службы губернатора, опубликованном сегодня на сайте регионального правительства, говорится, что в администрации понимают чувства людей, вышедших на улицы и площади, однако призывают не допустить массовых беспорядков и столкновений с полицией. Кроме того, власти напомнили об опасности заражения коронавирусом.

На этих выходных в регионе прошли массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По версии следствия, Он был причастен к организации убийств 15 лет назад. Сам чиновник вину не признаёт.