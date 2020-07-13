Главы МИД Евросоюза сегодня соберутся для обсуждения новых санкций против Турции

Встреча созывается по инициативе Франции.

Переговоры министров иностранных дел стран ЕС пройдут в очном формате в Брюсселе. Ключевой вопрос – отношения Европы с Турцией. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время слушаний в парламенте заявил, что на встрече может быть рассмотрена возможность введения новых санкций против Анкары. Ранее ЕС уже ввел ограничительные меры в отношении Турции из-за несанкционированного бурения на шельфе в экономической зоне Кипра. Помимо этого, страны Евросоюза предъявляли Анкаре претензии из-за ее участия в конфликтах в Ливии и Сирии. Еще одним поводом для критики со стороны ЕС стало недавнее признание мечетью собора Святой Софии в Стамбуле.

Помимо этого, на заседании Совета ЕС по иностранным делам министры планируют обсудить отношения с Латинской Америкой и странами Карибского бассейна, а также проблемы, с которыми столкнулся этот регион в связи с пандемией коронавируса.

Председательствовать на встрече в Брюсселе будет глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.