Власти Хабаровского края предупредили жителей о провокаторах на протестных акциях

Люди выходили на улицы все выходные.

Правительство Хабаровского края призывает жителей не дать себя использовать. На его сайте сказано, что среди участников митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала появились люди, которые хотят спровоцировать массовые беспорядки. В сообщении отмечается, что таким образом, цитирую, «набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растёт число подписчиков». Также в правительстве напомнили и о том, что протестующие сами нарушают закон, поскольку акции несанкционированы.

В минувшие выходные стихийные митинги и шествия прошли во всех крупных городах и районных центрах Хабаровского края. Местные СМИ пишут, что это были самые массовые протесты в истории региона. Люди выходили с лозунгами «Фургала домой» и «Москва уходи». По большей части акции прошли без задержаний. Как сообщает агентство «Интерфакс» в ночь с воскресенья на понедельник полиция забрала с главной площади Хабаровска четверых человек и один из них был в состоянии алкогольного опьянения.

Сергея Фургала обвиняют в организации убийств партнёров по бизнесу в 2004-ом и 2005-ом годах. Сам он вины не признаёт.