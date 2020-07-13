В ликвидации последствий разлива более 40 тонн авиационного топлива на Таймыре задействовано свыше 100 человек

Об этом сообщили ТАСС в МЧС. Трубопровод, который дал течь, принадлежит дочернему предприятию компании «Норникель». В конце мая, в Норильске, на другом дочернем предприятий «Норникеля» произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки.