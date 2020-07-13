В ликвидации последствий разлива более 40 тонн авиационного топлива на Таймыре задействовано свыше 100 человек

Об этом сообщили ТАСС в МЧС. Трубопровод, который дал течь, принадлежит дочернему предприятию компании «Норникель». В конце мая, в Норильске, на другом дочернем предприятий «Норникеля» произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки.
2020-07-13T07:34:18+03:00
2020-07-13T07:34:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2675481-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:34, 13 июля 2020
Загрузка комментариев...