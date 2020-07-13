«Новая газета» сообщила об обнаружении в Ливии бронемашин российских наемников из «ЧВК Вагнера»

Издание обратило внимание на фотографии грузовиков с противоминным бронированием кузова, которые были сделаны в двух городах во время отступления от Триполи антиправительственных сил фельдмаршала Халифы Хафтара в мае. Как выяснила «Новая газета», такие модификации «Уралов» производит компания «Евро Полис». В публикации говорится, что это та самая компания, которая в 2016 году заключила договор с сирийскими госструктурами. Согласно документу, компания обязалась освободить от противников Башара Асада месторождения нефти и газа в обмен на четверть от объема их добычи.