Президент Косово Хашим Тачи сегодня будет допрошен в Гааге по обвинениям в военных преступлениях

Президент Косово Хашим Тачи сегодня будет допрошен в Гааге по выдвинутым в его адрес обвинениям в военных преступлениях. Сам лидер частично признанного европейского государства ранее заявлял, что в случае если Специальный суд в Гааге утвердит обвинительный акт, он готов подать в отставку.

Руководителя Косово допросят по делу о военных преступлениях конца 90-х. В конце июня специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово объявила о выдвижении обвинений в отношении Тачи. О готовности к беседе с представителями суда Тачи сообщил у себя в Facebook. За два прошедших года десятки бывших участников формирований косовоалбанской «Освободительной армии» были вызваны для подобных сегодняшнему допросов в Гаагу. Среди них и бывший полевой командир и глава правительства Косово Рамуш Харадинай. После визита в Гаагу он подал в отставку. Разбирательство в Нидерландах относится к событиям двадцатилетней давности – речь идет о вооруженном противостоянии албанских сепаратистов и подразделений сербской армии. Нынешний косовский лидер Хашим Тачи в тот период был одной из ключевых фигур албанских вооруженных полевых подразделений.

В Сербии Хашим Тачи в 1997-м году заочно был приговорен к 10-летнему тюремному сроку по обвинению в террористической деятельности. Несмотря на это, Белград по-прежнему готов к диалогу с лидером объявившей о независимости республики.