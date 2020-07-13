Обвинение журналисту Ивану Сафронову будет предъявлено сегодня

Петиция «Новой газеты» за проведение честного и открытого процесса над журналистом Иваном Сафроновым собрала уже более 55 тысяч подписей. К общественному возмущению делом Сафронова присоединился его бывший преподаватель, профессор ВШЭ Александр Архангельский.

Ранее Союз журналистов России обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с требованием разъяснений о задержании Сафронова.