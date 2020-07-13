В Брюсселе сегодня состоятся переговоры Великобритании и Евросоюза по будущим отношениям сторон после Brexit

В Брюсселе, как ожидается, сегодня состоятся переговоры Великобритании и Евросоюза по будущим отношениям сторон после Brexit.

В январе 2021 года переходный период с Евросоюзом закончится, и Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз вне зависимости от того, какое соглашение о будущих торговых отношениях будет достигнуто, говорится в заявлении британского правительства. Как пишет газета The Sunday Times, Лондон готовится к тому, что консенсуса стороны не найдут, а значит, с нового года между Великобританией и ЕС появится необходимость в таможенных и пограничных проверках, которых не существовало во время 47-летнего пребывания королевства в составе сообщества. На создание этой инфраструктуры власти выделяют 700 миллионов евро. Пока разногласия устранить не удается, из-за этого в частности был отменен предыдущий раунд переговоров, стартовавший в конце июня. Одним из камней преткновения стало требование ЕС обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы. Стороны опасаются, что не успеют прийти к согласию до января, но Лондон уже заявил, что продлевать переходный период не собирается.

Великобритания покинула Евросоюз в феврале после трех лет переговоров об условиях сделки. Но и сейчас особого прогресса в переговорах им добиться не удается