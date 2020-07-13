Власти Судана отменили женское обрезание и наказания плетьми

По новым законам, женщинам больше не нужно разрешение родственника-мужчины, чтобы поехать за границу с детьми. Отменили закон о вероотступничестве, а немусульманам разрешили пить алкоголь. Как отмечает «Би-би-си», это в стране проведены крупные реформы спустя почти 30 лет после прихода к власти исламистов. Год назад в стране начались массовые акции против долгого правления президента Омара аль-Башира. Военные отстранили его от власти