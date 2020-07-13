В Белоруссии планируют создать компанию бюджетных авиаперелетов

В первую очередь власти рассматривают гродненское направление. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко. Он уточнил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Авраменко добавил, что Белоруссия «активно приглашает» зарубежные лоукостеры в свои областные аэропорты.