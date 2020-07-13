Президент Польши Анджей Дуда, по данным социологов, увеличил отрыв от соперника с 0,8% голосов до 2%

Речь идет не о результатах обработки бюллетеней, а об опросах избирателей на выходе с участков. По сведениям компании «Ипсос», Дуда набрал во втором туре 51% голосов. Его конкурент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию «Гражданская платформа», — получил, по предварительным данным, 49% голосов.

