Дело сестер Хачатурян направлено в суд

Это сказал ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Липцер. Он отметил, что обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце прошлого года вернул дело в СК с указанием переквалифировать действия сестер на необходимую оборону. Однако, по словам защитника, этого сделано не было – девушек обвиняют в умышленном убийстве отца. Сторона защиты отмечает, что убитый Михаил Хачатурян годами подвергал насилию и издевательствам своих дочерей.
2020-07-13T05:15:26+03:00
2020-07-13T05:15:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 13 июля 2020
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