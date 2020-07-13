Дело сестер Хачатурян направлено в суд

Это сказал ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Липцер. Он отметил, что обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце прошлого года вернул дело в СК с указанием переквалифировать действия сестер на необходимую оборону. Однако, по словам защитника, этого сделано не было – девушек обвиняют в умышленном убийстве отца. Сторона защиты отмечает, что убитый Михаил Хачатурян годами подвергал насилию и издевательствам своих дочерей.