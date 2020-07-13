Вице-премьер Юрий Трутнев, как пишет газета «Коммерсант», прилетел в Хабаровский край и встретился с силовиками

По словам одного из источников издания, Трутнев обвинил ряд чиновников из администрации региона в том, что они организовали митинги и демонстрации. На выходных в Хабаровске прошли несколько массовых акций в поддержку арестованного губернатора от ЛДПР Сергея Фургала. Его обвинили в причастности к убийствам местных предпринимателей в середине нулевых.