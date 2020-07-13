В США найден мертвым внук Элвиса Пресли

27-летний Бенджамин Кио был обнаружен в своей квапртире в Калифорнии. По данным полиции, он покончил с собой, сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли. Многие знакомые с внуком Элвиса Пресли отмечали его поразительное сходство с легендарным дедом, которого называли королем рок-н-ролла

