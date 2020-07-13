Президент Сербии заявил об отсутствии доказательств причастности России к беспорядкам в Белграде

Так Александр Вучич в интервью местному телевидению прокомментировал ряд публикаций о возможном российском вмешательстве Протесты начались 8 июля после того, как стало известно о намерении властей Сербии ввести комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Протесты привели к столкновениям с полицией.