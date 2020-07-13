Президент Сербии заявил об отсутствии доказательств причастности России к беспорядкам в Белграде

Так Александр Вучич в интервью местному телевидению прокомментировал ряд публикаций о возможном российском вмешательстве Протесты начались 8 июля после того, как стало известно о намерении властей Сербии ввести комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Протесты привели к столкновениям с полицией.
2020-07-13T04:32:42+03:00
2020-07-13T04:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:32, 13 июля 2020
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