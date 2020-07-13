В Минобороны утверждают, что ни один из участников военного парада в Москве не заразился коронавирусом

Начальник главного военно-медицинского управления ведомства Дмитрий Тришкин рассказал о принятых мерах предосторожности. По его словам, перед мероприятиям военные проходили карантин, ежедневный медосмотр и тестирование, пишет издание «Красная Звезда» .В параде в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, перенесенном с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии, приняли участие более 13 тысяч военнослужащих.
2020-07-13T04:27:29+03:00
2020-07-13T04:27:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:27, 13 июля 2020
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