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04:27, 13 июля 2020

В Минобороны утверждают, что ни один из участников военного парада в Москве не заразился коронавирусом

Начальник главного военно-медицинского управления ведомства Дмитрий Тришкин рассказал о принятых мерах предосторожности. По его словам, перед мероприятиям военные проходили карантин, ежедневный медосмотр и тестирование, пишет издание «Красная Звезда» .В параде в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, перенесенном с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии, приняли участие более 13 тысяч военнослужащих.



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