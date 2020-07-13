Журналисту Ивану Сафронову сегодня официально предъявят обвинение в государственной измене

Как сказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов, это позволит конкретнее определить, какие именно действия инкриминируют советнику главы «Роскосмоса». По версии ФСБ, Сафронов якобы был завербован чешской разведкой, когда работал журналистом газеты «Коммерсант». Издание и ряд других выступило в его поддержку. Петицию «Новой газеты» с требованием провести максимально прозрачный процесс подписали более 55 тысяч человек.