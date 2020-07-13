Синоптики ожидают волну жары в ряде регионов России

Температура выше нормы на 6-7 градусов прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Там будет 33-38 градусов, периодически до 40, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая жаркая погода на Урале продлится до середины недели.

